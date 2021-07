Vesta Lugg entrega su versión ante acusación de plagio: "Me rompe el corazón y me hiere muchísimo"

Vesta Lugg finalmente rompió el silencio y se refirió a la acusación de plagio que pesa en su contra, tras presentar su más reciente canción, Violeta, la que vino acompañada de una portada con un concepto que sacó más de una roncha.

Fue la cantante nacional Qloud, quien apuntó sus dardos contra la ex actriz de BKN y utilizó sus redes sociales para referirse al parecido que tiene la portada de Violeta con un trabajo suyo.

Qloud indicó que "hoy les vengo a hablar de algo que me tiene molesta y confundida. Ayer una artista chilena conocida sacó un single y un video utilizando un concepto bastante parecido a mi EP ‘El Mundo Índigo’, utiliza el mismo concepto, mismos colores, la misma tipografía que hice yo en mi disco y posa parecido".

"Estoy triste, porque es un concepto en el que trabajé mucho y estaba muy orgullosa de el, a pesar de que yo soy artista emergente y no llego a tanta gente, en cambio el de ella si va a llegar a miles, sino millones de persona porque es famosa. No sé bien qué pensar", concluyó.

Ahora, en un video compartido por medio de su Instagram, Vesta Lugg hizo frente a la grave acusación de Qloud.

"Para mí es un tema importante de aclarar. Va en contra de todo lo que soy. Y, por lo mismo, a penas me llegó el primer mensaje, le escribí a la artista para crear un espacio de conversación, donde le comenté que no había hecho una copia a su producto", explicó Vesta en primera instancia.

Por otro lado, Lugg aseguró que si bien respeta la decisión de Qloud sobre acusarla de plagio a través de redes sociales, "no he hecho ningún plagio a algún proyecto. Y nunca se lo haría, especialmente siendo una mujer, artista nacional y emergente. (...) Mi equipo no es responsable, todo termina conmigo".

Esto último, lo complementó solicitando a sus seguidores que dejaran de amenazar a su equipo de trabajo: "Me gustaría pedirles que le dejaran de enviar amenazas, mensajes hirientes y agresivos a ellos. Tampoco me gustaría que fuera una instancia para enviar aquellos mensajes a la otra artista. No es una oportunidad para poner a dos artistas mujeres en contra".

"Me rompe el corazón y me hiere muchísimo que lleguemos a este punto de tanta agresividad y amenazas de muerte, donde la gente asuma tantas cosas malas", finalizó Vesta Lugg.