Una "brígida" Vesta Lugg se desahoga con poderosa reflexión sobre ser mujer: "No soy un plato de comida"

Vesta Lugg acaba de despachar una especie de desahogo en clave de reflexión sobre el "ser mujer" en la sociedad actual, con un contundente mensaje que compartió con sus seguidores de Instagram.

La publicación llegó bautizada como Brígida, palabra que alcanza un nuevo potencial para la cantante ya que también es el título de su nueva canción proyectada para debutar el 17 de marzo.

En el texto compartido en formato de imagen, Vesta partió indicando que "no siempre me he sentido cómoda compartiendo mi opinión... y ser mujer ha sido un constante recordatorio de que debo cuestionarme lo que asumí en algún momento que estaba bien".

En la misma línea sostuvo que "escuchar esa intuición interna que me alerta cuando la externalidad tiene actitudes que nos dañan y que nos busca quitar nuestra validez a través de la inflexibilidad social-estructural".

Vesta Lugg pide respeto para las mujeres

El mensaje no termina ahí, porque luego la también actriz expuso que "buscando entender las tantas perspectivas femeninas desde mi lugar, que es un privilegio y eso debe ser reconocido, es cuando más segura me siento de lo importante que es hablar a pesar de 'no estar lista' o 'no tener la madurez'".

"Poder poner en práctica los aprendizajes y decir en una reunión 'no me interrumpas' o no tener que sonreír para hacer sentir cómodos a los demás con sus conceptos de feminidad".

"Saber que no somos un objeto en el camino del sistema que atiende el placer o necesidades de otros... que no soy un plato de comida y si eso me hace brígida, es parte del camino", postuló también.

En tanto, el remate vino con la siguiente frase: "Sé que hay trabajo por hacer para que no tenga un nombre ni un lugar, simplemente sea respetarnos".