Tras la polémica que rodeó su canción anterior, ahora Vesta Lugg demuestra que no está dispuesta a rendirse y sigue firme potenciando su carrera con el lanzamiento del nuevo sencillo Alas Desatadas.

Alas Desatadas es una protesta hacia la falsa e injusta expectativa que suele ponerse sobre las mujeres cuando están en una relación y de los estándares que muchas veces se espera de ellas.

"Mi música siempre va a hablar de experiencias personales e intento escribir desde un lugar honesto, aún que me sienta expuesta", advirtió.

Además, "no es fácil hablar de lo que nos ha pasado, de lo que me ha pasado; ese pedestal gratuito y no solicitado en el que muchas veces nos ponen, calificándonos como mujeres. Esta es una conversación conmigo misma al final".

"Las expectativas de otros son egoístas, y no reflejan mi calidad y valor humano. Creo que muchas mujeres cursamos por la misma auto conversación", concluyó.

La canción fue trabajada íntegramente en Buenos Aires junto a Juan Blas Caballero, reconocido músico, arreglador, compositor y productor musical argentino, reconocido por ganar 7 premios Latin Grammy y seis premios Gardel a la Música (otorgados por CAPIF en Argentina, y que ha colaborado con artistas como Bajofondo, Alejandro Lerner, Paulina Rubio, Gustavo Santaolalla, Julieta Venegas y Vicentico, por mencionar algunos.

El videoclip fue dirigido por Cami Grandi, misma profesional que estuvo a cargo de la dirección de Violeta. Una vez más el talento de mujeres chilenas se fusiona para convertir el set y las escenas del videoclip en la materialización visual de la liberación que esta canción propone.