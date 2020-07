Ver EN VIVO el streaming de la Jornada 1 de la FMS México

El freestyle poco a poco va volviendo a la normalidad y la FMS España y Perú ya reactivaron sus ligas en medio de la pandemia del coronavirus, con todas las medidas preventivas.

Hoy será el turno de la siempre atractiva FMS México, la que no tendrá a Aczino, para muchos el mejor del mundo en la disciplina. El comienzo está pactado para las 17 horas chilena.

El evento será sin público y tendrá cinco batallones estelares para deleitar al público: B.One vs. Jony Beltrán, Rapder vs. Skiper, Potencia vs. RC, Zticma vs. Yoiker y Garza vs. Lobo Estepario.

Día y hora: ¿Cuándo es la primera fecha de FMS México 2020?

La primera fecha de FMS México será este sábado 25 de julio a las 17:00 horas de Chile. Revisa el horario según tu país:

El streaming se podrá ver, como es costumbre, en el canal de Urban Roosters, quienes ya tienen una transmisión oficial. Para que no lo busques, te lo dejamos acá abajo: