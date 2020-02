"No quiero seguir en las mismas, hay que cambiar": Vale Roth se suma a "Bailando por un Sueño"

Valentina Roth hará su triunfal retorno a la televisión de la mano de Canal 13, con su participación en "Bailando por un Sueño", estelar que próximamente animará Martín Cárcamo.

La ex chica reality fue confirmada este jueves por la estación de Luksic. En tanto que ya había comentado su participación con Fotech, donde aseguró que "el desafío para mí, es la responsabilidad, el estar todos los días haciendo algo".

"Yo soy súper responsable con el deporte, pero dejada en estos de los programas, me han echado de varios por lo mismo. Así que espero lograrlo, ser constante y responsable", añadió.

Además, aseguró que ha entrado en un periodo de madurez que la cambió de cara a sumarse al programa.

"Hoy estoy súper relajada, igual sigo siendo revelada y rebelde. Eso no lo voy a cambiar porque mi esencia no cambia, pero sí estoy más centrada, no salgo de lunes a lunes como era antes, no me mando cagada tras cagada. Algunas sí, pero que no se saben gracias a la farándula que ya murió, estoy agradecida de eso… Estoy más vieja, no quiero seguir en las mismas, hay que cambiar", postuló la modelo.

En su Instagram la misma Roth comentó que sabía que estaba dentro del programa desde mucho antes que se revelara el anuncio oficial y ahora finalmente podía desahogarse.

"Yo sabia desde el 10 de diciembre esta gran noticia que me tiene demasiado feliz ! muy ansiosa nerviosa de todo !!!", escribió.

Además, recalcó que "prometo dar todo de mi como nunca antes . a dejarlo todo gracias por esta nueva oportunidad".

Vale Roth competirá frente a otros participantes como "Belenaza", Daniella Chávez, Maura Rivera, Sofía Camará, Gala Caldirola, Ignacio Lastra y Eyal Meyer.