Un trailer presenta "Raya y el último Dragón", el nuevo proyecto animado de Disney

Hasta el momento sólo habíamos visto artes conceptuales de la película y un afiche que debutó recientemente. Pero ahora Disney decidió derechamente entregar un teaser trailer de lo que será su más reciente proyecto animado "Raya y el último Dragón".

La película sigue a la guerrera Raya en su viaje a través del misterioso reino de Kumandra, mientras busca al último dragón antesde que la Druun, una fuerza maligna, acabe con la existencia de todo, incluyendo las tribus que se mantienen divididas por rencillas relacionadas con el poder.

A continuación puedes revisar el adelanto que muestra a los personajes principales en acción, además de echar luz sobre el universo en el que la trama se desenvolverá.

La entrega animada cuenta con guión de Adele Lim ("Crazy Rich Asians") y Qui Nguyen; además de contar con la dirección de Don Hall ("Big Hero 6") y Carlos Lopez Estrada ("Blindspotting").

"Raya and the Last Dragon" hasta ahora mantiene su estreno proyectado para el 12 de marzo de 2021.