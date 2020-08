Disney cambia a la voz protagonista de su próxima película animada "Raya and the Last Dragon"

Disney anunció un cambio en el casting de voces para su próxima película animada de aventuras "Raya and The Last Dragon".

Esto porque Kelly Marie Tran, quien interpretó a "Rose Tico" en "Star Wars: The Last Jedi", será la responsable de ponerle voz a Raya, la protagonista de la película, reemplazando a Cassie Steele, quien es conocida por su participación en "Rick and Morty" y que previamente había sido la responsable del rol.

La película sigue a la guerrera Raya en su viaje a través del misterioso reino de Kumandra, mientras busca al último dragón antesde que la Druun, una fuerza maligna, acabe con la existencia de todo.

"Raya and the Last Dragon"

El elenco de la película también cuenta con Awkwafina, quien le otorga la voz al dragón en su forma humana conocida por el nombre de Sisu.

La película fue escrita por Adele Lim ("Crazy Rich Asians") y Qui Nguyen; además de contar con la dirección de Don Hall ("Big Hero 6") y Carlos Lopez Estrada ("Blindspotting").

"Raya and the Last Dragon" tiene presupuestado debutar en cines el 12 de marzo de 2021.