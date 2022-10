Twister, la cinta de acción que trata sobre un grupo de cazadores de tornados, causó un gran emoción en el público en los años noventa, donde el film solo fue superado por el hit cinematografico "El Día de la Independencia".Un nuevo largometraje es la novedad que trae el acuerdo entre el estudio Universal y la productora Amblin de Steven Spielberg.

¿Cuándo se estrena Twister 2?

Por el momento no existen confirmaciones sobre el film, más alla de la noticia de este nuevo lanzamiento. Sin embargo estaremos atentos cuando publiquen la fecha de estreno. La película oficial pueden disfrutarla en las plataformas streaming Amazon Prime Video y en Apple TV.

¿Qué más se sabe sobre Twister 2?

Según Deadline, el estudio y la casa productora se encuentran trabajando en un proyecto llamado Twisters. Para poder iniciar la cinta, los productores quieren contar con la participación de la actriz Helen Hunt, quien fue protagonista del original. Esta decisión se debe al argumento que tomará la próxima secuela del film, en donde abordará la hija de Jo con Bill Harding. Al igual que sus padres, la joven también sería una cazadora de tormentas.

En estos momentos, las compañías están difundiendo el nuevo proyecto, realizando diversas reuniones con directores como Immy Chin & Elizabeth Chai Vaserhelyi, quienes realizaron el documental Free Solo, Dan Trachtenberg (Prey) y Travis Knight (Kubo and the Two Strings, Bumblebee).

¿Cómo surgió la iniciativa en la segunda parte de Twister 2?

La idea del proyecto cinematografio nació a partir de un guión que creó Mark L.-Smith (The Revenant) y que habría encantado a Spielberg. En algún momento se habló de la dirección de Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), pero este último tuvo que abandonar el proyecto debido a su nueva film sobre la Formula Uno con Brad Pitt.