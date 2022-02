La película de Steven Spielberg en la que estará el cineaste David Lynch y no sabías

El cineasta David Lynch se acaba de unir al elenco de la nueva película dramática de Steven Spielberg (West Side Story).

Pese a que no se conocen los detalles de su personaje, Lynch se integra a un reparto cargado de estrellas como Seth Rogen, Paul Dano, Judd Hirsch, Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Mateo Zoryon Francis-DeFord, Keeley Karsten, Birdie Borria, Alina Brace. , Sophia Kopera, Oakes Fegley, Sam Rechner, Chloe East, Julia Butters, Jeannie Berlin, Robin Bartlett, Jonathan Hadary e Isabelle Kusman.

Se trata de "The Fabelmans", producción que fue coescrita por Spielberg con Tony Kushner y está basada en la infancia del propio director, donde Dano dará vida a un personaje basado en el padre de Spielberg, Williams a una versión de su madre y Rogen a su tío.

¿Quién es David Lynch?

Lynch es un cineasta que ha sido cuatro veces nominado al Oscar y nueve veces al Emmy detrás de varias películas como Blue Velvet, Wild at Heart, Twin Peaks: Fire Walk with Me, Mulholland Drive e Inland Empire, entre muchas otras.