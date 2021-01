Se acaba el silencio: Tini Stoessel habla de su quiebre con Sebastián Yatra

Tini Stoessel por estos días andaba paseando en Miami, Estados Unidos, junto a su amiga y hermana de tatuajes Cami Gallardo, pero también decidió que ya era suficiente el silencio y decidió hablar finalmente sobre su quiebre con Sebastián Yatra.

La argentina rompió su relación con el colombiano en mayo pasado, algo que se confirmó cuando ella misma se preocupó de aclarar que "queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina".

El tiempo pasó y las páginas de celebridades los vincularon románticamente con más de una persona. A Tini primero con su compatriota y compañero de canción, Khea; mientras que a Yatra con Danna Paola -con quien terminó lanzando un tema- y Lele Pons, aunque esta última resultó ser sólo una amiga, además pareja del reggaetonero Guaynaa.

Con la paz que le da andar viajando libre por el mundo a pesar de la pandemia, Tini Stoessel ahora le resaltó al medio mexicano Reforma que con Yatra "no volvimos a hablar ni a tener contacto".

Aún así, "espero que esté bien y siendo muy feliz. No tuvimos la oportunidad de hablar en persona, pero los recuerdos lindos seguirán estando. Formó parte de mi vida y de un montón de cosas muy hermosas", admitió también la cantante.

La intérprete trasandina aseguró que ahora se encuentra viviendo toda una nueva etapa en su vida, una en la que se está explorando a sí misma. Evidentemente se encuentra en medio de un viaje profundo.

"Me encontré conmigo misma desde otro aspecto. Antes las cosas me pasaban y no tenía tiempo de procesarlas porque ya estaba en otra cosa, en otro show, en otro país (…) Me podían pasar cosas tristes y no tenía tiempo de procesarlo, pero ahora que no se pudo viajar, que no hubo shows ni nada, me encontré conmigo misma enfrentando un montón de cosas", explicó.

De hecho, Tini dijo que "estoy entendiendo de qué va la vida, cómo, cuál es el camino, equivocándome, descubriendo, arriesgándome, teniendo miedos, siendo segura e insegura al mismo tiempo".

"Todavía me falta crecer y aprender un montón de cosas, pero mi nuevo álbum (Tini Tini Tini) es amor, crecimiento y fuerza", puntualizó.