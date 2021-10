El conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, se refirió en el programa a lo sucedido la jornada del viernes con la constituyente Giovanna Grandón, también conocida como "Tía Pikachu" quien fue agredida durante la manifestación en Plaza Baquedano.

El periodista se mostro en desacuerdo con la funa que sufrió Grandón por parte de algunos manifestantes, quienes la insultaron e incluso la escupieron para forzar su retiro del lugar.

"Yo he visto varias veces el video. Sin embargo, no fui capaz de captar bien, más allá de los garabatos, cuál era la petición que le hacían, cuál era la crítica", comenzó expresando Sepúlveda.

"Que alguien que haya estado ahí, que me escriba y que me cuente de verdad por qué hicieron eso, cuáles fueron las razones. Que me escriban y me cuenten por qué reaccionaron así contra ella", añadió el comunicador.

Asimismo, agregó que no comprende la reacción de las personas que la atacaron. "Ella pertenecía a ese lugar. Ella sentía ese lugar como parte de su construcción, luchó con muchos y con muchas en el mes de octubre, entonces que la echen así, que la agredan así, con ese nivel de garabatos, con ese nivel de violencia que se observa, porque es mucha violencia. No hay nadie que la defienda".

"Cuando tú naces en un lugar, ella se construyó ahí, y va por elección popular a trabajar en la construcción de una constitución para todo el país, vuelve al lugar de origen, y la sacan así, a mí me gustaría tratar de entender", comentó el conductor.

"Si ustedes me dijeran que va un constituyente que nunca ha estado ahí, nunca ha estado en Plaza Dignidad, yo podría entender que hay un rechazo, pero ella permaneció, ella estuvo, ella es parte de las raíces de esto, y que fuera sacada así, me gustaría entender ese razonamiento", concluyó señalando.

"Que terminen sacándote así con tanta violencia... Te creo que puedan discutir una, dos ó 10 personas, y que puedan tener distintas ideas, pero yo aquí veo actos de violencia tremendos, y que son absolutamente condenables"