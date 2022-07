Thor: Love & Thunder (Thor: Amor y Trueno, para Latinoamérica) debutará esta semana en Chile y Latinoamérica, con toda una nueva aventura del Dios del Trueno creada por Taika Waititi. Pero también incorporará a un nuevo personaje en la galería de villanos del Universo Cinematográfico de Marvel: Gorr, el Carnicero de Dioses, quien es interpretado por Christian Bale.

En la historia, Thor (Chris Hemsworth) emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora: una búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses.

Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valkiria (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) y de su ex novia Jane Foster (Natalie Portman) que, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor.

Juntos, se embarcan en una aventura cósmica en la que tendrán que descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

Thor: Love & Thunder | ¿Cómo se inspiró Christian Bale para crear a Gorr El Carnicero de Dioses?

En la conferencia de prensa dedicada a la nueva película de Marvel, a la que tuvo acceso RedCarpet de RedGol , Christian Bale explicó cómo obtuvo la inspiración para crear su interpretación del antagonista, sobre todo yendo más allá del material de los cómics creados por Jason Aaron.

"Es un gran placer en interpretar a un villano. Es mucho más fácil interpretar a un villano que a un héroe. Chris [Hemsworth] tuvo un trabajo mucho más difícil. Todo el mundo está fascinado con los malos, inmediatamente", advirtió en primer lugar.

Y luego, continúa Bale, "la belleza de esto es que Taika puede hacer que sea muy divertido y luego realmente conmovedor también, en esta historia. No sé si es forzar demasiado decir simpatía, pero ciertamente entiendes, tal vez, por qué este tipo está tomando decisiones horribles".

"Y es un monstruo, es un carnicero, pero hay una posible comprensión de por qué llegó a ser así", añadió, comprensivo con las motivaciones del villano.

La tarea que se autoimpone Gorr es la de eliminar a todos los dioses existentes, y su detonante tiene que ver con algo que las audiencias sin duda podrán relacionarse. Pero hay otro aspecto que sin duda potencia la percepción de maldad que los espectadores verán en El Carnicero de Dioses y es el maquillaje, el vestuario y prácticamente la transformación de Bale.

De acuerdo con el ex Batman, "no sabes exactamente lo que estás haciendo con un personaje así hasta que lo ves por completo. Está en tu imaginación y no teníamos tanto tiempo".

"Hablamos de eso durante la cuarentena de una manera abstracta, pero luego me puse el traje y el maquillaje y funcionó".

"Este era un hombre piadoso con tatuajes y se los cortó, por lo que tendríamos todas esas cicatrices. Y ahí es cuando realmente puedes comenzar a jugar con él y experimentar mientras filmas. Lo descubres sobre la marcha", remató el actor.