No queda nada para el nuevo estreno de Marvel Studios, Thor: Love and Thunder.

Marvel Studios no da descanso y en unos días tendrá en los cines, tras el exitoso estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness en mayo, el regreso del Dios del Trueno a la cartelera. Thor: Love and Thunder, la cuarta película del personaje de Chris Hemsworth en solitario, llega en su estreno mundial a los cines.

Thor 4 tendrá no solo de regreso a Hemsworth en el rol principal, sino el gran atractivo el retorno de la actriz Natalie Portman como Jane Foster. Pero de ser el interés amoroso de Thor en las primeras dos películas, hoy se presentará como nada más y nada menos Mighty Thor.

El reparto lo completan Tessa Thompson como Valkyrie, Chris Pratt como Star Lord, Karen Gillian como Nebula, Dave Bautista como Drax, Christian Bale como el temible villano Gorr, Russell Crowe como Zeus y Bradley Cooper con Vin Diesel en las voces de Rocket y Groot, respectivamente.

La película ya tiene hace varios días a disposición la preventa de entradas, aunque ya prácticamente no quedan para la fecha de preestreno y los primeros horarios el día en que oficialmente salga en cines la película dirigida por Taika Waititi, quien también tiene el rol de Korg en la producción.

¿Cuándo se estrena Thor: Love and Thunder?

Thor 4 se estrenará en Chile el día jueves 7 de julio en todas las salas de cine del país, pero tiene fecha de preestreno un día antes, el miércoles 6.

Además, Thor: Love and Thunder llegará al streaming en Disney Plus, aún con fecha por confirmar, pero que debiese tardar cerca de dos meses desde el día del estreno en cines.