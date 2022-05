Mientras los fanáticos de Marvel ya disfrutan a Doctor Strange in the Multiverse of Madness en los cines con su estreno esta semana, sigue apareciendo material sobre la próxima película del estudio, Thor: Love and Thunder.

La cuarta película de la saga de Thor se estrenará el 8 de julio y tiene un tiempo bastante acotado de promoción, considerando que hace un par de semanas recién se publicó el primer teaser de la producción dirigida por Taika Waititi.

Pero estos días de a poco han ido saliendo nuevas imágenes de Thor 4, hasta que este sábado la revista Empire mostró una imagen oficial de Chris Hemsworth volviendo a su papel del Dios del Trueno, pero aún más espectacular, pudimos ver un nuevo vistazo a Natalie Portman en su papel de Mighty Thor.

La actriz estuvo en las primeras dos películas de Thor en el rol de Jane Foster, científica e interés amoroso del vengador, pero ahora y tras su ausencia en Thor Ragnarok, Foster tendrá un cambio extremo convirtiéndose en Mighty Thor, portando el martillo Mjolnir.

En los cómics, y que se dice que será la misma historia, Jane porta el martillo de Thor luego de ser diagnósticada de cáncer, y hace un tiempo ya se había confirmado el rol de Natalie Portman en la presentación de la película.

Revisa a continuación la imagen oficial de Natalie Portman en Thor 4: