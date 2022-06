Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya se encuentra disponible en Disney+, luego de que el pasado mes de mayo se estrenara en cines a nivel mundial.

Con este reciente estreno, los fanáticos volvieron a revivir las aventuras de los personajes interpretados por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen, pero también muchos se preguntan cuál será su futuro en el UCM.

Esto porque además de ser muy querido entre los fans, el Hechicero Supremo es un personaje muy importante dentro de la historia. Por lo mismo, los rumores en torno a la realización de Doctor Strange 3 son cada vez más fuertes.

A esto se suma que recientemente, el propio Cumberbatch se refirió al tema, asegurando que todavía hay harto más que descubrir de Doctor Strange.

¿Tendrá Doctor Strange una tercera película?

Por el momento, todavía no hay confirmación de una tercera película por parte de Marvel. Sin embargo, todo apuntaría que es un hecho. De hecho, en una reciente entrevista con The New Indian Express, el actor aprovechó de hablar sobre su futuro.

De esta manera, señaló que le gustaría que hicieran una tercera cinta, especialmente porque "hay mucho más para explorar".

Incluso apuntó directamente al desarrollo de su papel como Stephen Strange. “Tuve que preguntarle a algunas personas quién era él cuando me propusieron el personaje por primera vez. Cuanto más he descubierto sobre él, más lo he amado. Es maravilloso de interpretar”.

“Todavía estoy sorprendido de lo prominente que se ha vuelto. Siempre supe que había un potencial increíble allí debido a todos los aspectos del personaje, pero definitivamente no tenía idea de que llegaríamos a este punto", añadió.

