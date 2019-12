"The Woman in the Window": Joe Wright presenta su intenso nuevo thriller con una "agorafóbica" Amy Adams

El director Joe Wright acaba de presentar su nuevo thriller "The Woman in the Window", adaptación de la novela best seller de A.J. Finn, que fue publicada en 2018.

En la línea de lo que fue el clásico de Hitchcock "La Ventana Indiscreta", la historia sigue a una psicóloga agorafóbica que presencia a través de la venta de su departamente un crimen. A medida que se desarrolla la investigación, todas las experiencias de la protagonista se comienzan a desdibujar entre la realidad y la imaginación.

El filme está protagonizado por Amy Adams, Julianne Moore y Gary Oldman. Debutará en cines a partir del próximo 15 de mayo 2020.