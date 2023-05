¡Adiós The Weeknd! Cantante se cambia el nombre y vuelve a usar Abel Tesfaye como nombre artistico

The Weeknd es uno de los artistas más conocidos durante los últimos años. El intérprete canadiense ha construido una trayectoria que le ha brindado el reconocimiento mundial y una fanaticada alrededor del planeta. Así mismo, sus seguidores quedaron sorprendidos cuando en sus redes sociales, el cantante cambió su nombre en redes sociales por su verdadero nombre de nacimiento. A continuación, conoce más detalles.

The Weeknd se cambia el nombre y vuelve a usar Abel Tesfaye

Hoy lunes 15 de mayo, las cuentas de Twitter e Instagram del artista canadiense se actualizaron para mostrar su nombre de nacimiento en lugar de su nombre artístico.

Tras este cambio, se dio a conocer que nace por un plan mucho má como “matar a The Weeknd”, dijo Tesfaye a W Magazine en una entrevista publicada el pasado 8 de mayo.

“Estoy pasando por un camino catártico en este momento”, dijo.

“Está llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de Weeknd. Seguiré haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero aun así quiero matar a The Weeknd. Y lo haré. Eventualmente. Definitivamente estoy tratando de deshacerme de esa piel y renacer”.

Por ese lado, el artista reveló que su próximo álbum bien podría ser el último número mundial como The Weeknd.

“El álbum en el que estoy trabajando ahora es probablemente la última actuación como The Weeknd”, le dijo a W Magazine.

“Esto es algo que tengo que hacer. Como The Weeknd, he dicho todo lo que puedo decir”.

The Weeknd el artista más famoso del planeta

El cantante de 33 años recibió dos nuevos títulos de récord mundial Guinness. Primero, posee la mayor cantidad de oyentes mensuales en Spotify, con 111,4 millones-registro hasta el 20 de marzo- como también fue nombrado como el primer artista en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales.