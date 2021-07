The Covers | ¿Cuándo empieza el nuevo programa de Mega?

Los programas de talentos han llenado la pantalla chica chilena en el último tiempo. Siguiendo esa tónica, Mega tiene una nueva propuesta para seguir alimentando a los televidentes: The Covers. La instancia junta a figuras de la televisión y otras plataformas para personificar a artistas consagrados de la música.

En total, serán 48 rostros los participantes en el espacio de Mega, que comenzará inmediatamente luego del término de Got Talent Chile, próximo a terminar. Beto Cuevas, Óscar Mediavilla y Javiera Contador serán los jueces que le darán el visto bueno o la negativa a los competidores.

Ya se han mostrado sendos adelantos de la primera temporada del programa, que tiene al conductor de noticias, José Luis Repenning, como Eddie Vedder, icónico vocalista de Pearl Jam. El cantante de la banda de grunge nacida en Seattle es un desafío no menor, que se sumará a la parrilla de artistas encarnados por los demás concursantes.



¿Cuándo empieza The Covers por Mega?



Según lo anunció el propio ex cantante de La Ley, el programa de Mega dará inicio el día 6 de agosto. Esta fecha marca el término de Got Talent Chile y el inicio de The Covers, nuevo espacio de concurso de talentos de Mega.