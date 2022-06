The Boys 3 | ¿Qué serie destronó a la tercera temporada de la serie de superhéroes en Prime Video?

The Boys estrenó hace algunas semanas su tercera temporada en la plataforma de streaming Prime Video, cautivando a los fanáticos de la serie con la incorporación de Soldier Boy y The Legend.

De hecho, la producción logró una buena aceptación tanto de la crítica especializada como de la audiencia, logrando un 98% de aprobación en el sitio Rotten Tomatoes con cinco episodios disponibles.

Pese al furor que causó entre los suscriptores, un reciente estreno la acaba de destronar oficialmente como la serie número uno del streaming.

La tercera temporada sigue a un grupo de vigilantes que continúa su heroica misión de exponer la verdad sobre The Seven y Vought - el conglomerado multibillonario que administra a los superhéroes corruptos y oculta sus sucios secretos. Son los aparentemente indefensos en contra de los súper poderosos.

¿Qué serie destronó a The Boys 3 en Prime Video?

La serie que destronó a la tercera temporada de The Boys es The Summer I Turned Pretty, una nueva serie basada en el libro más vendido del New York Times.

La ficción sigue Belly y su familia, quienes todos los veranos se dirigen a la casa de playa de los Fisher en Cousins. Todos los veranos son iguales... hasta que Belly cumple dieciséis años.

Se pondrán a prueba las relaciones, se revelarán verdades dolorosas y Belly cambiará para siempre. Es un verano de primer amor, primer desamor y crecimiento: es el verano en el que se vuelve bonita.