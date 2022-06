La exitosa serie protagonizada por Karl Urban and Antony Starr regresó el pasado 3 de junio a la pantalla con su tercera temporada. Revisa a continuación cuándo se estrena el nuevo capítulo.

The Boys 3 | ¿Cuándo se estrena el quinto capítulo de la serie de Prime Video?

The Boys, la exitosa serie de Prime Video regresó hace pocas semanas a la plataforma streaming con los nuevos episodios de su tercera temporada la cual sigue de cerca las aventuras de los divertidos y peligrosos protagonistas.

Esta temporada también presenta a un nuevo personaje, Soldier Boy, quien es interpretado por la estrella de Supernatural Jensen Ackles. El personaje fue mencionado en la segunda temporada por Stan Edgar, quien le estaba contando a Homelander sobre Soldier Boy cuando intentó colocar al líder de The Seven en su lugar.

Los primeros cuatro capítulos ya fueron estrenados en Prime Video, en donde The Boys y The Seven continúan lidiando con los conflictos que generó la controversia pública de Stormfront. La producción saltó en el tiempo un año, en donde los protagonistas se enfrentan a nuevos y peligrosos enemigos.

En el cuarto capítulo de la serie se comprobó que Soldier Boy sigue vivo y ataca a Kimiko (Karen Fukuhara), quien se mantiene mal herida. Mientras el equipo le presta ayuda a su compañera agonizante, el personaje de Jensen Ackles aprovecha para escapar.

¿Cuándo se estrena el quinto capítulo de la tercera temporada de The Boys?

Los nuevos capítulos de la serie se estrenarán semanalmente en la plataforma de Prime Video. El quinto episodio de la historia llegará a la pantalla el próximo 17 de junio cerca de las 5am (Chile).

Revisa el tráiler de la nueva temporada a continuación.