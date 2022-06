The Boys está actualmente trasmitiendo su tercera temporada en el servicio de streaming Prime Video, la que ha generado muy buenos comentarios tanto por parte de la crítica como de los fanáticos.

De hecho, la nueva entrega obtuvo 98% por parte de la crítica especializada y 87% por parte de la audiencia en el sitio Rotten Tomatoes.

Este miércoles, la serie volvió a sorprender a los fans con la confirmación de la incorporación del actor nominado al Emmy Paul Reiser, como estrella invitada en el papel favorito de los seguidores.

Esta noticia se dio a conocer días después de que el servicio de streaming anunciara la cuarta temporada de la serie protagonizada por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit y Jensen Ackles.

La ficción sigue a un grupo de vigilantes que continúa su heroica misión de exponer la verdad sobre The Seven y Vought - el conglomerado multibillonario que administra a los superhéroes corruptos y oculta sus sucios secretos. Son los aparentemente indefensos en contra de los súper poderosos.

¿A qué personaje protagonizó Paul Reiser en The Boys 3?

Paul Reiser dará vida a nada más y nada menos que The Legend y hará su debut en el episodio de esta semana titulado "The Last Time To Look On This World Of Lies" que se estrenará el viernes 17 de junio.