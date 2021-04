Taylor Swift recluta a Olivia Rodrigo y Conan Gray para colaborar en el lanzamiento de su nuevo álbum

Tan solo un día antes del lanzamiento del esperado álbum regrabado de Taylor Swift, Fearless, la estrella de la música confirmó que dos destacados cantantes colaboraran en el disco: Olivia Rodrigo y Conan Gray.

Este jueves, Rodrigo y Gray usaron TikTok para compartir un clip de "You Belong With Me (Taylor's Version)". Los dos cantantes interpretan adorablemente el famoso video musical, sosteniendo carteles y bailando en un dormitorio. "¿Estás bien? No. Sin miedo (la versión de Taylor de Fearless) sale esta noche. Aquí hay un adelanto de uno de nuestros favoritos;)", subtituló Gray en el video de TikTok.

Rodrigo y Gray luego se dirigieron a Instagram, donde compartieron un Reel con un clip de "White Horse (Versión de Taylor)". Esta vez, balancearon sombreros de vaquero y Gray levantó a Rodrigo en un movimiento bastante impresionante. "Conseguimos un adelanto de White Horse (la versión de Taylor) y tuvimos que hacer este video jajaja. Una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. ¡Mezcla esto y canta! @Conangray", escribió Rodrigo en el pie de foto.

Taylor Swift apareció en Good Morning America para compartir un fragmento de la canción principal. "Solo quería decir, en primer lugar, ustedes me han apoyado mucho desde el primer día de todo este proceso en el que volví a grabar mi música", dijo Swift en un mensaje pregrabado antes de que se reprodujera el fragmento. "Estoy tan emocionado de que mi álbum, Fearless (Taylor's Version), salga esta noche". Ella agregó: "Es una locura que finalmente esté aquí y quería darles a ustedes, como agradecimiento, un primer vistazo exclusivo a una de las canciones de mi álbum".