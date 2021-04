¡Paren todo! Taylor Swift revela el tracklist de la nueva versión de su álbum "Fearless"

La estrella de la música Taylor Swift reveló el tracklist completo de la nueva versión de su exitoso álbum de estudio del 2008 Fearless, que incluirá la re-grabación de las canciones originales del disco, además de nuevo temas.

La ganadora del Grammy, junto con el tracklist reveló que realizó dos colaboraciones con su amigo Keith Urban.

"Me siento realmente honrado de que @keithurban sea parte de este proyecto, haciendo un dueto en That's When y cantando armonías en We Were Happy. Fui a su acto de apertura durante la era del álbum Fearless y su música me ha inspirado infinitamente", compartió Swift.

Ella también reveló el resto de las pistas de "From the Vault", incluyendo "Mr. Perfectly Fine", "Don't You" y "Bye Bye Baby". hace algunos días Swift lanzó anteriormente "You All Over Me (From the Vault)" con Maren Morris.

A finales de Marzo, Swift anunció que anunció el estreno de uno de los singles de su álbum "Fearless" el cual está regrabando, debido a la batalla legal que tiene con su ex disquera.

Pero no solo eso, si no que además anunció el lanzamiento de "Love Story", uno de sus primeros exitos de su álbum debut Fearless.

En tu twitter la estrella de la música indicó "You All Over Me (feat.@MarenMorris) (From The Vault) y Love Story (Taylor’s Version) - Elvira Remix estan disponibles ahora porque en esta casa podemos bailar y llorar al MISMO TIEMPO".

Previo al lanzamiento, Swift señaló en la misma red social: "HOLA. Quería informarles que la primera canción "From the Vault" que voy a lanzar de Fearless (Taylor's Version) sale mañana a la medianoche. Se llama You All Over Me (From The Vault)." señaló en aquella oportunidad.