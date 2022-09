Foo Fighters y la familia de Taylor Hawkins este sábado 3 de septiembre un doble espectáculo tributo en honor al querido baterista de la banda que falleció el pasado 25 de marzo a los 50 años. Los conciertos se realizan en Londres y en los Ángeles para celebrar la vida y el legado del artista.

Hawkings, quien murió inesperadamente durante una gira en Colombia, fue celebrado por sus amigos cercanos, familiares y fanáticos en el primero de dos conciertos tributo en el Wembley Arena de Londres el sábado.

Los Foo Fighters abrieron el evento con un conmovedor discurso pronunciado por el líder Dave Grohl. "Damas y caballeros, esta noche nos hemos reunido aquí para celebrar la vida, la música y el amor de nuestro querido amigo, nuestro compañero de banda, nuestro hermano Taylor Hawkins", señaló.

"Para aquellos de ustedes que lo conocieron personalmente, saben que nadie más podría hacerlos sonreír, reír, bailar o cantar como él. Y para aquellos de ustedes que lo admiraron desde lejos, estoy seguro de que todos se han sentido la misma cosa."

"Así que esta noche, nos reunimos con la familia y sus amigos más cercanos, sus héroes musicales y sus mayores inspiraciones, para traerles una noche gigantesca para una persona gigantesca", continuó Grohl.

"Entonces, canta. Y baila. Y ríe. Y llora y grita y haz un ruido de mierda para que pueda escucharnos en este momento".





¿Dónde ver en STREAMING y en VIVO el tributo a Taylor Hawkins?

El evento será transmitido en directo a través de la plataforma de Paramount. En Latinoamérica se puede ver gratis a través de Pluto TV.

¿Cuál es el line-up del evento tributo a Taylor Hawkins?

En Los Ángeles se presentan: Sebastian Bach (Skid Row), Travis Barker (Blink-182), Geezer Butler (Black Sabbath), Chris Chaney (Jane's Addiction), Chevy Metal, Phil Collen (Def Leppard), Stewart Copeland (The Police), Miley Cyrus, Joe Elliott (Def Leppard), Josh Freese, Violet Grohl, Omar Hakim, Shane Hawkins, Joshua Homme (Queens Of The Stone Age), James Gang, Joan Jett, Alain Johannes, John Paul Jones (Led Zeppelin), Mark King, Greg Kurstin, Geddy Lee (Rush), Alex Lifeson (Rush) ,Brian May (Queen), Alanis Morisette,Krist Novoselic (Nirvana),Pink,Leanne Rimes,Mark Ronson, Gene Simmons (KISS),Nikki Sixx (Motley Crue),Chad Smith (Red Hot Chili Peppers),Luke Spiller (The Struts),Roger Taylor (Queen),Rufus Taylor (The Darkness),Jon Theodore (Queens Of The Stone Age),Lars Ulrich (Metallica),Wolfgang Van Halen,Brad Wilk (Rage Against The Machine),Nancy Wilson (Heart), Patrick Wilson (Weezer)

En Londrés se presentan: Travis Barker (Blink-182), Nandi Bushell, Martin Chambers (The Pretenders), Chris Chaney (Jane's Addiction),Chevy Metal, Stewart Copeland (The Police),Josh Freese, Liam Gallagher, Violet Grohl, Omar Hakim, Justin Hawkins (The Darkness), Shane Hawkins, Joshua Homme (Queens Of The Stone Age), Chrissie Hynde, James Gang, Alain Johannes, Brian Johnson (AC/DC), John Paul Jones (Led Zeppelin), Kesha, Greg Kurstin, Geddy Lee (Rush), Alex Lifeson (Rush), Brian May (Queen), Krist Novoselic (Nirvana), Nile Rodgers, Mark Ronson, Luke Spiller (The Struts), Supergrass, Roger Taylor (Queen),Rufus Taylor (The Darkness), Lars Ulrich (Metallica),Wolfgang Van Halen