El conocido grupo surcoreano Super Junior vuelve a Chile luego de que fanáticas de la agrupación crearan una petición en Change.org para solicitar a las productoras que trajeran a Chile a la boyband luego de que el tour fuera confirmado para Brasil, México y Perú, dejando de lado al país hasta hace unos días en que se confirmó que el grupo retornaría al territorio nacional.

Vuelven a Chile

Finalmente luego de tiempo esperando una confirmación la productora Transistor confirmó que Super Junior vuelve a Chile el próximo 7 de febrero en un show que forma parte de su gira mundial Super Show 9: Road que comenzó en Seúl y que se realizará en el Movistar Arena.

Según lo informado por la productora la venta de entradas se realizará el próximo jueves 5 de enero por el sistema de Puntoticket y hasta el momento no se han dado a conocer los precios de las entradas y las ubicaciones que tendrán.

Con su formación original que cuenta con Yesung, Donghae, Eunhyuk, Leeteuk, Heechul, Kyuhyun, SiWon, Shindong y Ryeowook, prometen mostrar las canciones de The Road: Keep on going Vol.1 su onceavo álbum de estudio y además presentaran algunos de sus antiguos éxitos como “Sorry Sorry” o “Devil” entre otras.

5ta vez que pisan Chile

Es importante mencionar que el grupo de SM Entertainment ha venido a Chile en cuatro ocasiones y esta sería la quinta vez que la boyband pisaría el suelo chileno como grupo, esto porque Super Junior se presentó en 2018 en solitario por última vez en el mismo recinto y además también tuvieron presentaciones en el 2013 y 2012.

De igual forma, estuvieron presentes en el concierto SMTown Live Special Stage en Santiago en el Estadio Nacional en enero de 2019, siendo la última vez que se presentaron en el país pero en conjunto con más artistas de la misma empresa.