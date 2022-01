No queda nada para que se realice la esperada final del Super Bowl 2022, instancia que no solo emociona a los fans del deporte si no que también a los de la música ya que el show de medio tiempo es uno de los eventos más esperados del año.

Este año el rap se tomará el evento, ya que leyendas del género han sido los elegidos para participar en el show de mitad de tiempo del partido de fútbol americano.

Cinco leyendas del rap se unen a una larga lista de músicos reconocidos que se han presentado durante el espectáculo de medio tiempo, entre ellos Beyoncé, Madonna, Coldplay, Katy Perry, U2, Lady Gaga, Michael Jackson, Jennifer Lopez, Shakira y el año pasado estuvo presente The Weeknd.



¿Cuáles son los artistas que participarán en el show de medio tiempo?





Hace algunos meses se confirmó que los renombrados artistas Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar actuarán juntos por primera vez en el escenario en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Pepsi 2022.

Recientemente Pepsi estrenó el primer adelanto en donde se ve a los artistas recibiendo la llamada para presentarse en el Sofi Stadium, lugar en donde se disputará la final más esperada para los amantes del fútbol americano.

La NFL, Pepsi y Roc Nation anunciaron en octubre que los cinco íconos de la música actuarán el 13 de febrero en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

El Super Bowl regresa al área de Los Ángeles desde 1993. Es el tercer año de colaboración entre la NFL, Pepsi y Roc Nation.