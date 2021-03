Kramer comparte hilarante imitación de Rodrigo Sepúlveda para animar el partido de Chile VS Bolivia

En humorista chileno Stefan Kramer compartió a través de su cuenta de Instagram un hilarante video en donde personifica al comentarista deportivo Rodrigo Sepúlveda, para animar el encuentro amistoso entre la selección nacional contra la selección boliviana.

"Una pequeña reflexión!, Una pequeña reflexión!" fue la frase con la que tituló la publicación.

En la postal, el comediante caracterizado como la figura televisiva y con el fondo del noticiario de Mega, comenzó diciendo: "saben, quiero decir algo, sí, quiero decir algo".

"¿Por qué no puedo decir algo? si saben que quiero decir algo, todos queremos decir algo" indicó.

Luego se refiere a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus: "estamos en cuarentena, Ok. Estamos en cuarentena, perfecto. ¿Por qué me dicen que hablo como argentino? que boludez más grande" continuó en su relato Kramer.

"Porque cuando a ti te dicen 'quédate en casa', quieres salir y no puedes salir, no puedes salir. No señor y esta muy bien, ¿saben por qué esta bien? porque esta muy bien, perfecto", indicó el humorista.

"Por ahí me dicen 'Sepu nos portamos mal', pero no, el que se ha portado mal es el virus. Virus, perdóname que te lo diga, pero eres un pelotudo, eres un huevón, perdonando la expresión, con todo el respeto a todos los huevones"

Luego comenzó su arenga para el partido amistoso que juega la selección nacional contra Bolivia, indicando: "hoy juega Chile y estamos ahí, estamos ahí, me dolió, lo reconozco, pero tengo mucha dicha. Hoy hay que ganarle a Bolivia, con esta selección, con estos jugadores, con este equipo, con esta envergadura...falto Tapia".

Y como siempre, el humorista integró a su rutina sucesos de las noticias nacionales más recientes: "hoy jugamos todos, juega Izkia (Siches) por la izquierda, Paris (Enrique) por la derecha. El pastor no va a jugar porque simula. Tú no puedes simular de esa manera".

Finalizó el video mostrando la camiseta de la sección nacional, señalando: "le ganamos con esta al virus, porque esta es la de todos", mientras bailaba el remix de TikTok de Michael Jackson con Pitbull.

El periodista deportivo respondió a su imitación en su cuenta de Instagram: "un honor", señaló.