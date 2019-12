"Star Wars": Kylo Ren se encuentra con el Emperador en nuevo spot de "The Rise of Skywalker"

Queda justo una semana para llegue a los cines del mundo el último episodio en la saga "Star Wars", "The Rise of the Skywalker".

Y, como es usual, con ad portas del estreno Disney está haciendo su desembarco con toda la artillería publicitaria posible para promover la película.

Ahora, acaban de liberar un adelanto de lo que será la escena en que Kylo Ren se aproxima al momento en que tendrá contacto directo con el Emperador, o algo así.

Lo cierto es que se escucha al villana decirle al joven aprendiz: "Al fin, mi muchacho... He sido cada voz... que desde siempre has escuchado... en tu cabeza".

"Star Wars: The Rise of the Skywalker" debutará este 19 de diciembre en Chile.