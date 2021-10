Este domingo 24 de octubre, el aclamado cineasta especializado en cine de terror Mike Flanagan, anunció que tiene algunas ideas para realizar una nueva película de Star Wars. Eso sí, con una gran diferencia a las anteriores, que tenga un tono de terror.

El director de 'La Maldición de Hill House' y la recién estrenada 'Misa de Medianoche', ambas de Netflix, comentó a través de su cuenta de Twitter que le gustaría llevar a cabo esta idea.

"Me desperté por el terremoto esta mañana y me quedé durante unos minutos pensando únicamente: "Realmente me encantaría hacer una película de terror dentro del universo Star Wars", comentaba Flanagan en su Twitter, que rápidamente se llenó de comentarios y preguntas.