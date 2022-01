¿Spider-Man: No Way Home sigue en el cine? Revisa la cartelera y hasta cuándo está disponible

Spider-Man: No Way Home es una de las películas más esperadas del último tiempo. Su estreno en diciembre pasado superó bastantes expectativas y ha sido tan bueno el recibimiento del público, que los fans de Marvel siguen comentando el film como si fuese el primer día de su debut en cines.

Y no es para menos. La película protagonizada por Tom Holland confirmó el multiverso y trajo de vuelta a los icónicos villanos de las otras versiones de Spiderman, protagonizadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Aunque sea difícil de creer para algunos, todavía hay personas que no han visto la película. Otros, se han repetido el plato en numerosas ocasiones y no piensan detenerse hasta que deje la cartelera. Cualquiera sea tu caso, te contamos a continuación hasta cuándo estará disponible Spider-Man: No Way Home en los cines.



¿Spider-Man: No Way Home sigue en el cine?

A casi un mes desde su estreno, Spider-Man: No Way Home sigue disponible para ver en todos los cines del país y todo indica que seguirá así.

Ninguna de las cadenas de cine en Chile ha informado sobre una fecha límite para la película. Lo cierto, es que esa decisión se evalúa semanalmente y está sujeta a la asistencia de espectadores. Considerando el éxito de Spider-Man: No Way Home, se estima que la película de Marvel seguirá en cartelera por al menos una semana más.



¿Dónde comprar entradas?

