¿Cuánto dura? Spider-Man: Across the Spider-Verse revela su tiempo total en pantalla

Para todos los fanáticos que estaban esperando este gran estreno, debemos decirle que existen grandes noticias. El largometraje Spider-Man: Across the Spider-Verse, del cual mucho se ha hablado, dio a conocer ya su fecha de estreno, sinopsis oficial, y ahora, cuánto durará la cinta. Si no sabes cuál es el tiempo de visualización del film, pues entérate de las horas y minutos de este próximo estreno de Marvel que te sorprenderá.

¿Cuándo durará la cinta Spider-Man: Across the Spider-Verse en cines?

Una duración que a muchos sorprendió. El largometraje tendrá una duración de dos horas 20 minutos.

¿Cuál es la sinopsis oficial de Spider-Man: Across the Spider-Man?

La descripción oficial señala lo siguiente.

“Miles Morales regresa para el próximo capítulo de la saga Spider-Verse, ganadora de un Oscar, una aventura épica que transportará a Spider-Man, el amigable vecindario de tiempo completo de Brooklyn, a través del Multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo de Spider-Man. Personas que se enfrenten a un villano más poderoso que cualquier cosa que hayan conocido”.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Across the Spider-Verse en cines?

La película llegará a la pantalla grande el día 2 de junio.