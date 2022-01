Entre las anécdotas que Socios de la Parrilla destaparon de la teleserie Machos en su más reciente episodios estuvo la increíblemente absurda cifra por la que la producción fue vendida al extranjero. Dato que en parte sacó a la luz el actor Rodrigo Bastidas.

En conversación Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, el actor resaltó que la historia de la familia Mercader se convirtió en la primera teleserie en abrir un mercado de venta al extranjero, exportándose a Panamá, Ecuador y España.

"Se empieza a vender Machos en el extranjeros, y de repente un día, me llaman por teléfono y me dicen 'Rodrigo, llegó la plata de la venta de tres países, Ecuador, Panamá y no sé qué más, así que compadre hay que ir a buscar la plata'", explicó Bastidas.

¿En cuánto se vendió Machos al extranjero?

El asunto es que el entusiasmo por lo que había llegado se agotó rápidamente, porque cuando Bastidas le preguntó al encargado cuánto dinero era, la respuesta fue menos que alentadora.

"Yo fascinado preguntó cuánto es y me dicen la suma y llamo a Jorge Zabaleta inmediatamente. '¿Aló Jorgito? salió la plata de tres países, macho'", continuó Rodrigo.

Zabaleta obviamente le preguntó cuánto era: "$142.000... Te juro que debe haber sido un silencio como de dos minutos y este hueon ya estaba... ya se la tenía gastada".

"Eran como 42 lucas de cada país. Y me dice 'puta la huea', y no la fue ni a buscar", reveló Bastidas.