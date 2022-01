Socios de la Parrilla tuvo una cumbre de protagonistas de la teleserie Machos en su más reciente episodio, momento en que el actor Rodrigo Bastidas desclasificó la desconocida amistad que mantiene con el ex entrenador de la Selección Nacional Marcelo Bielsa.

En la sección Se Dice de Mí del programa conducido por Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, Bastidas se refirió al vínculo con el rosarino cuando le preguntaron si acaso eran ¿mejores amigos?

"No, no soy mejor amigo de Marcelo Bielsa", aclaró enseguida el también guionista. "No hablaba con nadie. Era un misterio este caballero que nadie sabía qué pensaba".

Aún así contó que todo comenzó debido a que le entregó a su vecino Harold Mayne-Nicholls una copia de su película Lokas para que se la hiciera llegar a Bielsa, gran amante del cine.

Entonces, Mayne-Nicholls le adelantó a Bastidas: "Te va a llamar Marcelo Bielsa". Y fue un especial llamado del entrenador, con quien tuvo una prolongada y divertida conversación.

"¿Aló? ¿Con Rodrigo Bastidas?", le preguntaron a Bastidas por teléfono con acento transandino, al mismo tiempo que pensó que lo estaban molestando. "No sé si lo estoy importunando. Usted habla con Marcelo Bielsa", le recalcó la voz.

Socios de la Parrilla: ¿Qué le dijo Marcelo Bielsa a Rodrigo Bastidas?

"Y empezamos a conversar y hablamos una hora. Y me decía cosas muy graciosas", aseguró Rodrigo.

El DT le comentó que "la gente piensa que estoy todo el día viendo fútbol; no, yo veo cine, lo que más me gusta es el cine y veo como dos o tres películas diarias".

La relación se entabló en torno al préstamo mutuo de películas. Así mismo, Bastidas también le extendió invitaciones a su teatro Aparte, lugar hasta donde llegó en varias ocaciones. Eso sí, "por supuesto, siempre me preguntaba si habría algún periodista".

"Había que tener mucho cuidado. Le cargaba que la gente contara lo que estoy contando yo ahora, pero lo estoy contando 12 años después", contó el actor.

Y añadió que "en su momento no dije nada, porque bastaba que uno gallo dijera ‘Estuve con Bielsa’ y lo cortaba, porque no le gustaba la cosa pública".

"Era un tipo muy especial. Y la cantidad de anécdotas que tenía, eran graciosísimas", concluyó Bastidas.