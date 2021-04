Selena Gomez sorprende con radical cambio de look: Ahora luce una cabellera platinada

La estrella de la música, Selena Gomez, sorprendió a sus fans con su nuevo atuendo, la artista reveló el tono helado, platino, estilizado en ondas suaves, en una selfie para instagram.

En la postal que subtituló, "Nueva apariencia". La estrella continuó diciendo que el gran cambio de color terminará influyendo en los tonos de maquillaje que ella también comienza a usar. "Necesito elegir nuevos tonos de labios y rubor de Rare Beauty ahora ��", agregó Gomez.

La última vez que la cantante mostro esa tonalidad de cabello fue hace tres años, en esta oportunidad la fundadora de Rare Beauty compartió la imagen en el feed de Instagram de su compañía de cosméticos.

Los coloristas de la estrella de más de una década, Nikki Lee y Riawna Capri, ayudaron a la cantante de "Come and get it" con el cambio.

"Esta rubia es única para ella, ya que teníamos que asegurarnos de que hubiera un equilibrio igual de frío y cálido para su tono de piel. Es un look más atrevido y perfecto para el verano", comentaron.

"Terminamos el proceso con un tratamiento completo de Crystal Cashmere de In Common para encerrar todo y devolverle la vida a su cabello. Todo el proceso tomó 200 láminas, varios tazones de decolorante y 8 horas de magia para el cabello. ¡Definitivamente vale la pena! Su cabello se ve y se siente increíble". señalaron acerca de el tratamiento que debieron realizar en el cabello de la estrella, segun recopiló People.

Selena Gomez Rubia

Gomez debutó con el cabello rubio por primera vez en los American Music Awards 2017, tras aquella aparición volvió a su tono castaño, el cual mantuvo hasta ahora,