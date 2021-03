Selena Gomez habla sobre su posible retiro: "Quiero intentarlo por última vez antes de retirarme de la música"

Selena Gomez dio una entrevista para Vogue la cual saldrá en la edición de abril de la revista. La cantante y actriz se sinceró acerca de todos los temas de su vida que han estado en la palestra mediátic y dejo ver un posible retiro musical.

Su pasó por Disney, ser sexualizada por los paparazzis a temprana edad y su salto a la fama, son alguno de los temas que la cantante de ""Dance Again" toca en la entrevista.

Sobre el uso de las redes sociales y como estas pueden afectar a una persona, la cantante indicó que decidió alejarse de las redes. "Me desperté una mañana y miré Instagram, como cualquier otra persona, y terminé. Estaba cansado de leer cosas horribles. Estaba cansado de ver la vida de otras personas. Después de esa decisión, fue la libertad instantánea. Mi vida frente a mí era mi vida, y yo estaba presente, y no podría haber estado más feliz por eso ".

También confesó que es su asistente quien realiza las publicaciones en sus redes sociales. “Todo el mundo siempre me pregunta: '¿Estás secretamente? ¿Estás mintiendo? 'y yo digo,' No tengo ninguna razón para mentir '”, dijo Gómez.

Sobre su carrera musical, la cantantes comentó que ha menudo tiene problemas con la gente que no toman enserio el contenido de sus singles como lo harían con otros artistas debido a su estatus como celebridad y el efecto que los sitios de noticias han tenido sobre su imagen.

"Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que he estado como, '¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto? ''Lose You to Love Me", sentí que era la mejor canción que había lanzado, y para algunas personas todavía no era suficiente. Creo que hay mucha gente que disfruta de mi música, y por eso estoy muy agradecido, por eso sigo adelante, pero creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente. Quiero intentarlo por última vez antes de retirarme de la música ". indicó.

Tras estos dichos, se le preguntó sobre la posibilidad real de retiro e indicó que quiere dedicarle más tiempo a su trabajo como productora y "darme una oportunidad real de actuar".

También le comentó a Vogue que es difícil para ella escapar de ser vista como una estrella infantil: "Todavía vivo con esta inquietante sensación de que la gente todavía me ve como una chica de Disney".

Selena Gomez portada de Vogue

Gomez sintió la presión a una edad temprana como estrella de Disney Channel para ser el modelo ideal para los niños: “Ese era mi trabajo en cierto modo: ser perfecta. Se te considera una figura que los niños admiran, y allí se lo toman en serio".

Selena Gomez para Vogue

Se refirió también a cuando comenzó a ser paparazeada cuando estaba en los Hechiceros de Weverly Place. "Todos éramos nuevos en esto y ellos querían decirle cosas a los paparazzi, pero tú no puedes, porque eso es exactamente lo que quieren los paparazzi", dijo Gómez. “Recuerdo que fui a la playa con algunos familiares que estaban de visita y vimos, a lo lejos, hombres adultos con cámaras, fotografiando a una joven de 15 años en traje de baño. Ese es un sentimiento de violación ". comentó Gomez.