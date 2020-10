"Se nos cayó todo el barrio": Daniel Fuenzalida destapa enfrentamiento con JC Rodríguez por Whatsapp

En medio del programa "Me Late", Daniel Fuenzalida desclasificó un encontrón que tuvo hace un tiempo con el conductor de "Contigo en la Mañana" Julio César Rodríguez vía Whatsapp.

Mientras conversaban sobre el tema del momento, la supuesta relación de Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz, el panel del programa de TV+ bromeó con el hecho de que Fuenzalida ha sido entrevistado en múltiples instancias en los últimos días, desde LUN y el programa de Instagram "El Aperitivo" hasta "Síganme Los Buenos", que conduce Rodríguez.

"Te fuiste a pasear a todos los programas esta semana, Fuenzalida, por favor", le comentó Sergio Rojas. Ante lo que Daniel replicó: "Fui donde Julio César por que me da toda la confianza. Un saludo a Julio César".

Fue en ese momento en que Rojas, con su característico e hilarante tono rimbombante, le lanzó un misil al conductor: "pensar que hace un tiempo se agarraron a chuchadas el par de pelotudos".

Daniel Fuenzalida conversando con Julio César Rodríguez en "Síganme los Buenos".

Fuenzalida recibió el golpe y no lo esquivó, sino que explicó lo que había ocurrido hace dos años atrás, contando que "es verdad, por Whatsapp. Fue así: nos agarramos por Whatsapp, pero se nos cayó todo el barrio a los dos, ah".

"A él se le cayó todo el barrio Hualpén y a mí se me cayó todo el Parque O'Higgins. Ahí, ¡pah!", continuó Daniel. "Y, además, un día 24 de diceimbre, yo me caí con él. Yo estuve mal. Dije 'yo estuve mal con Julio, a lo mejor dije cosas que no debía', y yo un 24 de diciembre le mandé un mensaje y le pedí disculpas".

"Él me respondió y ahí, todo bien", puntualizó.

"Estos son bien locos, ah. Estos se agarran y después se quieren", comentó entre medio Sergio Rojas. A propósito de que esto fue mucho antes del reciente contacto en vivo que hizo Julio César con el programa, donde se pronunció sobre distintos temas como negar las negociaciones con Mega, cuestionar el impacto de la franja electoral previa al Plebiscito y también asegurar que no están las condiciones para hacer el Festival de Viña del Mar.

Revisa la revelación de Daniel Fuenzalida sobre su conflicto con Julio César Rodríguez que tuvo un feliz final: