"No me ha llamado nadie": JC Rodríguez niega negociaciones con Mega

Julio César Rodríguez se dio una vuelta por los canales de la competencia para desmentir que haya entrado en negociaciones con Mega u otras estaciones, para dejar atrás su puesto en Chilevisión.

El animador reaccionó ante la pauta de programas como "Hola Chile" y "Me Late" que ya comienzan a proyectar los movimientos de "la grúa televisiva" para 2021.

El programa de La Red apuntó que existiría la posibilidad de que Rodríguez pueda salir del canal de Turner en el caso de que se concrete la venta de la señal, debido a una cláusula en su contrato.

Sin embargo, Julio César declaró al espacio que "de esas cosas no puedo hablar. Son contratos privados. Llevo como 20 años y nunca he hablado de ningún contrato y ninguna oferta".

Sobre sus supuestas negociaciones con otros canales, Rodríguez fue tajante: "no es cierto, no me ha llamado nadie".

"Esperé el llamado de ‘Hola Chile’, pero no se ha concretado", bromeó en la nota que le hicieron.

Pero más tarde, mientras abordaban el mismo tema en el programa de TV+, Julio César hizo un contacto telefónico en directo para conversar con Daniel Fuenzalida y compañía, momento en el que recalcó que no existen tales ofertas.

En la oportunidad también fue consultado por si este es el mejor momento de su carrera, ante lo que dijo "esto es igual que con los cantantes: el último disco es el mejor de su carrera; o el actor, 'ésta es la mejor película de mi vida'. Por supuesto que yo siento que este es el mejor momento de mi carrera profesional, pero también sé que no se construye sola".

"El equipo del matinal de Chilevisión, hoy día lo comentábamos con la Monse en el chat que tenemos, es espectacular", recalcó. "A veces estamos los cuatro canales con las mismas notas y nosotros estamos arriba, porque el trabajo del equipo periodístico es increíble".

Además, aprovechó el momento para aplacar todos los rumores en torno a una supuesta enemistad con su compañera y co animadora Monserrat Álvarez, indicando en respuesta a Sergio Rojas que "me llevo bien, la quiero mucho. Me duele que tú la peles".