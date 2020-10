"No tiene ni la penetración ni la influencia de los años ochenta": JC Rodríguez destruye la franja electoral

La edición de "Contigo en la Mañana" de este miércoles concluyó abruptamente: se venía la franja por el Plebiscito del 25 de octubre, pero el programa aún tenía temas para discutir con sus invitados. Por eso, Julio César Rodríguez ahora prácticamente destruyó la franja electoral, con una crítica en la que apuntó que la propaganda no tiene el impacto de antaño.

Por estos días, cada vez que están al borde de las 12:45 horas, Rodríguez advierte a quienes están en pantalla que "nos van a cortar, ah. Viene la franja". Este miércoles incluso indicó "nos van a cortar, porque tenemos que ir a la franja que nadie ve. Viene el corte feíto", justo antes de que salir de pantalla y pasar al espacio de propaganda.

Más tarde, en un contacto con "Me Late", de TV+, Julio César resaltó que "la franja no tiene ni la penetración ni la influencia de los años ochenta. Y más que nada, creo que la gente en este Plebiscito ya sabe qué va a votar. Tiene que pasar algo muy especial para cambiar su voto. Esto viene de octubre".

Por eso, el animador sostuvo que "lo importante hoy día es trabajar en no polarizarnos, es ponernos de acuerdo. Si nos vamos a quedar todos viviendo en el mismo país. Tenemos que ponernos de acuerdo para construir un Chile moderno, más justo, que planifiquemos qué liderazgo queremos para qué Chile. Cosas así, que son súper básicas, ponernos de acuerdo todos los chilenos. Sí, podemos".

"Vamos a seguir viviendo todos, los de izquierda, los de derecha. La gente no quiere abusos, la gente no quiere privilegios para algunos, la gente quiere cosas justas. La gente no quiere que le regalen los pollos, lo que quiere es que no se coludan. La gente no quiere que le regalen los remedios, quieren precios justos", recalcó.

Para Rodríguez esto "es una cosa demasiado sencilla como para que como país no podamos ponernos de acuerdo para tener ese país que soñamos todos".

"Hay que ponerse de acuerdo todos, hay que trabajar en eso. Ese es mi espíritu", concluyó en su intervención, no sin antes descarta un carrera política.