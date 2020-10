JC Rodríguez sobre Viña 2021: "No están las condiciones sanitarias para esa fiesta"

El animador Julio César Rodríguez, como voz con conocimiento de la industria, entregó su parecer sobre la inminente realización del Festival de Viña del Mar 2021, evento que cree no se podrá realizar dado el avance de la pandemia del coronavirus.

Su parecer lo entregó en una conversación con "Me Late", momento en el que seguró que "yo creo que este año no (se podrá hacer), por varias razones. Primero, yo creo que no van a estar las condiciones sanitarias para esa fiesta, porque el Festival es una fiesta, la gente está abrazada, lleva carteles, se hacen aglomeraciones y todo eso, etc".

"Segundo, porque creo que el país no está en el ánimo de hacer un festival como este. Llevamos una cantidad muy importante de muertos, tenemos mucha gente que está viviendo momentos súper difíciles, mucha gente vulnerable, muchos campamentos, muchas ollas comunes. Mucha pena en el fondo", añadió.

A ese argumento sumó que "tenemos una clase política que hoy día ha dado un espectáculo en que no se ponen de acuerdo ni para hacer primarias, imagínate. RN tiene una pelea interna que lo del sábado no valga. Hoy día hay un show que monta la política que genera desazón".

Y, en tercera instancia, Julio César planteó que "económicamente no creo que los canales estén en posición de hacer un gasto tan grande", cerrando definitivamente las puertas a cualquier posibilidad de concretar la instancia que cierra simbólicamente el verano en Chile.

Este jueves se reveló que la Municipalidad de la Ciudad Jardín está evaluando un show virtual para el Festival de Viña 2021, pero aún no hay nada oficial.