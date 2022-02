La nueva entrega de Los Premios del Sindicato de Actores 2022. El evento que se lleva a cabo este domingo cuenta con una larga lista de reconocidos nominados que han llevado lo mejor de sus interpretaciones a la pantalla.

Entre quienes encabezan las nominaciones se encuentran las cintas “The Power of the Dog” y “House of Gucci” con tres nominaciones cada una.

En las categorías de televisión, "Ted Lasso" y "Succession" obtuvieron cada una cinco nominaciones liderando las candidaturas, mientras que Jean Smart, la protagonista de Hacks se llevó dos nominaciones por su papel protagónico en la comedia de HBO y una por su rol en la serie Mare of Easttown, en donde la actriz disputa la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

“Squid Game”, el gran éxito de Netflix del 2021 se anotó nominaciones en dos categorías, Mejor Reparto en una serie dramática y también nominaciones individuales para Lee Jung-jae y Jung Ho-Yeon. El servicio de streaming obtuvo en total 10 nominaciones para sus series y películas.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver los Premios SAG Awards 2022?

La ceremonia de premiación que destaca a lo mejor del cine y la televisión se realizará el domingo 27 de febrero a las 19:00, horario de Chile y será transmitida en televisión a través de la señal de TNT.

Revisa AQUÍ el listado completo de nominados.