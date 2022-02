No queda nada para conocer a quienes se llevarán a casa los Premios del Sindicato de Actores de Pantalla 2022. El evento que se lleva a cabo este domingo cuenta con una larga lista de destacados nominados que han llevado lo mejor de sus interpretaciones a la pantalla.

“The Power of the Dog” y “House of Gucci” encabezaron las categorías de películas con tres nominaciones cada una.

En las categorías de televisión, "Ted Lasso" y "Succession" obtuvieron cada una cinco nominaciones líderando las candidaturas, mientras que Jean Smart se llevó tres nominaciones por su impecable participación en la serie Hacks, en donde se llevó el reconcomiendo como actriz principal, también junto a sus compañeros recibieron la nominación como Mejor Reparto y además por su rol en Mare of Easttown la actriz disputa la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

El éxito de Netflix “Squid Game” se anotó con dos categorías, Mejor Reparto en una serie dramática y también nominaciones individuales para Lee Jung-jae y Jung Ho-Yeon. El servicio de streaming obtuvo en total 10 nominaciones para sus series y películas.

Revisa el listado de nominados a continuación.

¿Quiénes son los nominados a los SAG Awards?

Mejor actor en un papel principal

Javier Bardem, “Being the Ricardos”

Benedict Cumberbatch, “The Power of the Dog”

Andrew Garfield, “Tick, Tick… Boom”

Will Smith, “King Richard”

Denzel Washington, “The Tragedy of Macbeth”

Mejor actriz en un papel principal

Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye”

Olivia Colman, “The Lost Daughter”

Lady Gaga, “House of Gucci”

Jennifer Hudson, “Respect”

Nicole Kidman, “Being the Ricardos”





Mejor actor en una película para televisión o miniserie

Murray Bartlett, “The White Lotus”

Oscar Isaac, “Scenes From a Marriage”

Michael Keaton, “Dopesick”

Ewan McGregor, “Halston”

Evan Peters, “Mare of Easttown”

Mejor actriz en una película para televisión o miniserie

Jennifer Coolidge, “The White Lotus”

Cynthia Erivo, “Genius: Aretha”

Margaret Qualley, “Maid”

Jean Smart, “Mare of Easttown”

Kate Winslet, “Mare of Easttown”

Mejor actor en una serie dramática

Brian Cox, “Succession”

Billy Crudup, “The Morning Show”

Kieran Culkin, “Succession”

Lee Jung-jae, “Squid Game”

Jeremy Strong, “Succession”

Mejor actriz en una serie dramática

Jennifer Aniston, “The Morning Show”

Jung Ho-yeon, “Squid Game”

Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

Sarah Snook, “Succession”

Reese Witherspoon, “The Morning Show”

Mejor elenco en una serie dramática

The handmaid’s tale

The morning show

Squid game

Succession

Yellowstone