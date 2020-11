Rupert Grint presenta a su bebé en redes sociales y se llena de likes

El actor de Harry Potter, Rupert Grint, finalmente estreno Instagram y que mejor que junto a su hija de tan solo un par de meses.

Grint 32 años bromeó diciendo que tenía "un retraso de 10 años" al unirse tarde a la popular red social y que el motivo era para presentarle a todos a su hija Wednesday G. Grint, la bebé de seis meses que tuvo junto a su pareja la también actriz Georgia Groome en mayo. Ambos han estado juntos desde el 2011.

Un día después de publicar su primera instantánea, había acumulado tres millones de seguidores. El coprotagonista de Grint en Harry Potter, Tom Felton, alias Draco Malfoy, fue uno de los que le dieron la bienvenida al sitio, diciendo que era "hora" de que abriera una cuenta.

Grint hablo sobre la posibilidad de ser padre en el pasado. "Cumplir 30 se siente extraño. no sé qué me depara el futuro", dijo a The Guardian en 2018. "Voy a seguir la corriente, continuare interpretando personajes interesantes y ver qué pasa. Me gustaría establecerme y tener hijos pronto ".

También jugó con la idea de nombrar a un futuro niño en honor a su querido personaje de Harry Potter. "Si tuviera un hijo, lo llamaría Ron" bromeó. "Es un nombre bastante bueno, pero probablemente no. Y Grint es un nombre difícil de combinar con un nombre de una sílaba".

Grint es conocido por su papel de Ron Weasley en las ocho películas de Harry Potter, es la última celebridad de alto perfil en unirse a Instagram, anterior a él la estrella de Friends Jennifer Aniston se unió en octubre del año pasado y rompió un Récord Guinness, al lograr 1 millón de seguidores en tan solo 5 horas y 16 minutos, quitándole así el titulo a Meghan Markle y el Príncipe Harry quienes habían logrado el millón de seguidores en 5 horas y 45 minutos.

Emma Watson, también conocida como Hermione Granger, es otro miembro del elenco de Harry Potter que utiliza la plataforma y ya cuenta con 58 millones de seguidores, aunque su última publicación fue en junio.

Daniel Radcliffe, sin embargo, sigue resistiendo, habiendo admitido el año pasado que no tiene la fortaleza mental para estar en redes sociales.

Actualemente Rupert integra parte del reparto principal de la serie Servant de AppleTV que estrenará su segunda temporada en enero del 2021

.