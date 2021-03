Seth Rogen aclara lo sucedido con Emma Watson en el set de This is the End

Seth Rogen aclaró los rumores sobre la aparición de Emma Watson en la película del 2013 "This is the End", en se señalaba que la actriz de Harry Potter abandonó abruptamente el set durante una escena.

Durante una entrevista con British GQ, se le preguntó a Rogen sobre el supuesto incidente en el que la actriz aparentemente salió del set después de negarse a filmar una escena en la que Danny McBride es un caníbal y Channing Tatum era un gimp, con una máscara de cuero y con una correa.

"Quiero decir, no miro hacia atrás y pienso, '¿Cómo se atreve a hacer eso?' ¿Sabes? ”, Dijo Rogen. "Creo que a veces, cuando lees algo, cuando se trata de vida, no parece ser lo que pensabas".

Añadió además que esa situación no fue el final de su relación laboral con Watson "regresó al día siguiente para despedirse. Ayudó a promover la película. Sin resentimientos y no podría estar más feliz con el resultado final de la película". indicó Roger.

This Is the End fue protagonizada por Rogen, James Franco, Danny McBride y Jonah Hills entre otros. Rihanna y Emma Watson también aparecen en el film. La película trata sobre ellos mismos tratando de sobrevivir a un apocalipsis que golpea mientras están en una fiesta de Hollywood. Durante la producción, alguien que dijo que era un extra en la película, afirmó en un Tumblr que Watson se había ido del set, incómoda con la escena.