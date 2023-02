La actitud de Alejandro Fernández durante su presentación en el Festival de Viña del Mar la noche del martes fue duramente cuestionada. El comportamiento del mexicano con Rubia Soares, encargada de entregar las gaviotas, fue criticado por muchos y hoy la modelo se refirió a la polémica.

Al momento de recibir el premio el cantante no disimuló su entusiasmo al ver a la mujer. Pero el tema no llegó hasta ahí, porque además de coquetear directamente con ella, agarrarla del cuello y besarla en la mejilla, también emitió varios comentarios inapropiados.

Uno de ellos ocurrió luego de recibir la gaviota de plata, cuando Martín Cárcamo recordó al intérprete que en su primera vez en Viña le temblaban las piernas. El animador le preguntó qué le temblaba ahora, a lo que Fernández respondió "algo que está entre las piernas".

Rubia Soares se refiere a polémica por actitud de Alejandro Fernández

Luego de los sucedido Rubia Soares utilizó sus redes sociales para referirse al hecho. “Me han preguntado mucho sobre lo que ocurrió con Alejandro Fernández en la Quinta Vergara y lo primero que quiero agradecer es ser parte de este festival nuevamente, como lo hecho por años”, comienza explicando en una publicación en Instagram.

Luego continuó diciendo que “en los escenarios pasan muchas cosas, a veces por nervios, ansiedad o sencillamente el ruido del público y las mismas bandas, que no permiten que uno se percate de lo que está pasando en todo el entorno”.

Sin embargo, remarcó que la situación no le ha afectado. “Se que a muchas mujeres que vieron el Festival anoche, los comentarios del artista les parecieron inapropiados, pero quiero que sepan que no me siento afectada personalmente”, dijo.

De todas formas, destacó que los comportamientos públicos los juzga la audiencia. “Yo solo puedo agradecer el cariño y preocupación, y confirmarles que estoy totalmente concentrada en hacer mi trabajo como siempre, y que esto no me distrae de lo importante”, concluyó.