"La ansiedad me esta matando": Rocío Toscano revela el nombre que tendrán sus hijos

La actriz Rocío Toscano se encuentra en la etapa final de su dulce espera y, curiosamente, a pesar de que es una ávida usuaria de las redes sociales, recién ahora acaba de revelar a sus más de seguidores el nombre que tendrá sus hijos.

Fue en octubre de 2020 que Toscano sacó a la luz desde la cima de una montaña que estaba esperando no uno, sino que dos hijos. Una positiva noticia que elevó los ánimos después de que en 2019 perdió su anterior embarazo.

Tras el anuncio, todo había sido felicidad, hasta que hace poco decidió romper los mitos de ensoñación en torno a ser madre, al compartir un video de "expectativa vs. realidad" a sus ocho meses de embarazo.

Y ahora fue el momento de deslizar los nombres al público, por medio de una publicación que llegó ad portas de enfrentar el parto en la localidad de Colorado, en Estados Unidos.

"Faltan 3 semanas para conocer a Alma y Luca �� y la ansiedad me esta matando jajaj que eterno se hace este último proceso ✨ pero como me dice me terapeuta, la paciencia es la ciencia de la Paz", aseguró.

A eso añadió que "estoy aprovechando cada segundo de hacer literalmente nada, dormir mucho y del silencio �� sobretodo disfrutando mis últimos días como Rocio antes de ser mamá ��✨".

De acuerdo con los planes, Rocío Toscano recibirá a los gemelos justo a mediados de febrero, en la víspera del Día del Amor.