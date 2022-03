La serie de The CW acaba de regresar a la pantalla con nuevos capítulos que revelaron la salida definitiva de importante personaje.

Riverdale regresó a la pantalla con los nuevos capítulos de su sexta temporada e impactó a los fans con las nuevas tramas, nuevos personajes y con una importante pérdida, ya que uno de los actores principales de la ficción tuvo un trágico final en los nuevos capítulos.

La serie continuó con los eventos de la quinta temporada, tras el evento especial de cinco capítulos llamado RiverVALE que mostraba un universo paralelo de la ficción en donde eventos sobrenaturales ocurrían.

En el mundo regular de Riverdale, Archie y sus amigos se enfrentan al desastre que dejó Hiram Lodge antes de dejar la ciudad. Recordemos que Mark Consuelos se despidió de la ficción al final de la quinta temporada.

Veronica (Camila Mendes) enojada por lo que su padre le hizo a sus amigos, decide poner fin al enfrentamiento entre ambos -que se alargó por cuatro temporadas- poniéndole precio a la cabeza de su padre. Hiram era buscado por la policía, pero Ronnie pensó que eso no lo detendría (como ocurrió en la temporada 2 y 3), por lo que necesitaba una solución definitiva.

Sin embargo, tras enterarse que Reggie (Charles Melton) casi pierde a su padre, la empresaria es invadida por la nostalgia y decide detener la operación para eliminar al villano más grande que ha tenido la serie. Pero, para su mala fortuna ya era demasiado tarde y Hiram muere a manos del sicario.

Pero, como ya es costumbre en la serie, puede ser que su muerte no sea definitiva. La muerte del villano no se vio en pantalla, por lo que podría haber fingido su deceso mientras sigue escondiéndose de los federales. Esta no sería la primera vez que un personaje finge su muerte. Jughead (Cole Sprouse) lo hizo en la temporada 4 y Hall Cooper lo hizo en la temporada 3.

Revisa la escena a continuación.