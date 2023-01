Shazam: Fury of the Gods presenta su segunda tráiler con increíbles detalles de la secuela

Un estreno que muchos esperan es Shazam! Fury of the Gods, una cinta que estrenó un segundo avance oficial que ha dejado encantados a sus fans. Este nuevo tráiler es un poco más extenso que el primer teaser inicial al film y muestra en mayor profundidad la trama de la siguiente aventura de Billy Batson y compañía.

¿Cuál es el nuevo tráiler oficial de Shazam! Fury of the Gods?

El segundo avance oficial de Shazam! Fury of the Gods es el siguiente

Con estas imágenes, el avance nos explica que en Shazam! Fury of the Gods las hijas de Atlas llegarán hasta la Tierra para lograr quitarle los poderes del hechicero a Billy y su familia. Sin embargo, sabemos que los héroes no lo permitirán fácilmente y no solo habrán batallas, sino que también el mundo y los seres queridos de Batson estarán inseguros y en peligro.

¿Cuál es la sinopsis oficial de Shazam! Fury of the Gods?

"Dotados de los poderes de los dioses, Billy Batson y sus compañeros de acogida aún están aprendiendo a compaginar la adolescencia con sus alter-egos de superhéroes adultos. Pero cuando las Hijas de Atlas, un vengativo trío de antiguas diosas, llegan a la Tierra en busca de la magia que les robaron hace mucho tiempo, Billy -Shazam- y su familia se ven inmersos en una batalla por sus superpoderes, sus vidas y el destino de su mundo."

¿Cuándo se estrena en cines Shazam! Fury of the Gods?

La cinta tendrá su lanzamiento el 17 de marzo 2023.

¿Cuál es el elenco de Shazam! Fury of the Gods?

La película será dirigida por David F. Sandberg, y protagonizada por Asher Angel y Zachary Levi como William Batson; Jack Dylan Grazer y Adam Brody como Frederick Freeman Grace Caroline Currey como Mary Bromfield; Ian Chen y Ross Butler como Eugene Choi; Jovan Armand y D.J. Cotrona como Pedro Peña; Faithe Herman y Meagan Good como Darla Dudley; Djimon Hounsou como Shazam; Rachel Zegler como Anthea; Lucy Liu como Kalypso; y Helen Mirren como Hespera.