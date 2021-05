Rage Against the Machine: "Apoyamos al pueblo palestino en su resistencia a este terror colonial"

Si alguien aún tiene dudas del compromiso político de Rage Against the Machine, es que realmente no ha entendido nada de la carrera de la banda. Por eso, ante la reactivación del conflicto palestino-israelí en los últimos días, la banda salió a entregar un contundente mensaje sobre la crisis que se vive en Jerusalén.

Tal como lo hicieron sus integrantes en su momento con la icónica imagen de la revuelta social en Chile, ahora Zack de la Rocha, Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk compartieron la imagen que simboliza las últimas protestas en la franja de Gaza en la que una persona iza la bandera Palestina encaramado en lo alto de unas columnas a las afueras de la Cúpula de la Roca, en la Explanada de las Mezquitas, Jerusalén.

"La violencia y las atrocidades que presenciamos en Sheikh Jarrah, el complejo de Al Aqsa y Gaza son una continuación de décadas del brutal apartheid y la ocupación violenta de Palestina por parte de Israel", advirtieron desde RATM.

Por eso, "apoyamos al pueblo palestino en su resistencia a este terror colonial en todas sus formas", sentenciaron los músicos.