Rage Against The Machine estrena sorpresivamente documental contra el racismo

La reconocida banda estadounidense Rage Against The Machine sorprendió este viernes a sus fanáticos con el estreno de un documental que tiene como objetivo principal atacar el racismo y la ficción conocida como la "pureza blanca".

Conocidos por su amplio activismo político, los músicos se unieron al colectivo artístico The Umma Chroma (que significa Comunidad de Color) para lanzar el trabajo audiovisual llamado "Killing in thy Name", que se puede revisar en plataformas como Youtube.

En el video se puede ver a un profesor en medio de un campo abierto junto a un grupo de niños, mientras les enseña la trágica historia de la opresión en Estados Unidos.

Por medio de una pizarra y sus palabras, el maestro da cuenta de cómo la esclavitud y un supuesto destino, contribuyeron a la creación del país norteamericano por siglos.

La introducción del documental resalta que "lo que se puede ver a continuación es un documento de eventos reales, además de que nuestro objetivo es que esta obra sea una vía de escape para la ficción conocida como pureza blanca y la primavera para el descubrimiento".

"Recuerden, los niños siempre están observando", añaden.

La imagen promocional de la película es la foto tristemente célebre en que un hombre posa junto a más de un millón de cadáveres de búfalos, que fueron asesinados para provocar hambre entre la población nativa de Estados Unidos a fines del siglo XIX.

Revisa el documental “Killing in thy Name” a continuación: