Rage Against The Machine reaparece entre los más escuchados en medio de las protestas en EE.UU.

Rage Against the Machine irrumpió nuevamente en los rankings musicales estadounidenses, en medio de las protestas provocadas por el asesinato de George Floyd a manos de la policía.

Su disco homónimo, lanzado en 1992 y que incluye canciones tan emblemáticas como "Killing in the Name" y "Know Your Enemy", se encumbró hasta el número 174 en la lista de los 200 de Billboard durante esta semana.

A eso se suma, según Forbes, que la tarde del jueves, la placa conquistó el octavo puesto en la lista de de los principales ábumes en iTunes, mientras que también se coló en el Top 30 de los Álbumes de Rock del servicio de streaming Apple Music.

Rage AGainst The Machine en pleno acto.

Rage Against the Machine anunció su retorno a los escenarios en 2020, con gira mundial y encabezando el festival Coachella. Pero todos los planes quedaron en nada, con la expansión de la pandemia por el coronavirus en el mundo.

De hecho, la banda ya anunció la postergación de todos sus compromisos hasta 2021.